Атаку бази РФ у Криму дронами організувала СБУ – ЗМІ

Атаку на окупантів у тимчасово окупованому Криму у ніч проти 12 серпня організувала Служба безпеки України. Відомо, що в ході операції є десятки вбитих та поранених росіян, а також пошкоджено техніку армії РФ.

Про це повідомляє LIGA.net, посилаючись на власні джерела в СБУ.

Зазначається, що СБУ організувала бавовну в Криму – 17 дронів атакували логістичну базу російських військ неподалік Євпаторії.

Військова контррозвідка СБУ потужно відпрацювала по наметовому містечку окупантів, стоянках автомобільної техніки та паливозаправниках.

Наразі точний масштаб руйнувань не відомий, але, за попередніми даними, йдеться про “десятки вбитих і поранених окупантів та безліч пошкодженої техніки”.

Нагадаємо, що вночі в соцмережех з’являлись відео нічної атаки в Криму, на яких було чути звуки безпілотників та вибухи.

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