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Валентина Чорна, редактор ленты

Будет быстрее, чем с Leoprad: посол в Германии о передаче Украине ракет Taurus

Крилата ракета Taurus
Фото: Getty Images

Посол Украины в Германии Алексей Макеев надеется, что решение немецкого правительства о предоставлении ВСУ дальнобойных ракет Taurus будет согласовано быстрее, чем это было в ситуации с танками Leopard.

Он отметил, что немецкие избиратели поддерживают поставки ракет в Украину, эта тема в течение нескольких последних недель постоянно фигурирует в изданиях и на телевидении ФРГ.

По словам посла, все больше политиков, журналистов и экспертов призывают правительство канцлера Олафа Шольца принять решение по Taurus быстрее.

— Работу над ошибками (в контексте слишком долгого процесса принятия решения по Leopard — Ред.) призывают сделать избиратели немецкое правительство. Я имею все основания надеяться, что дискуссия, которая очень долго длилась по Leopard, относительно Taurus пройдет гораздо быстрее, — сказал Макеев в эфире телемарафона Єдині новини.

Напомним, вчера канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в вопросе передачи Украине ракет Taurus пока нет новых решений.

По его словам, правительство ФРГ по-прежнему сосредоточено на поставках оружия для противовоздушной обороны, тяжелой артиллерии, а также танков.

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