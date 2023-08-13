Будет быстрее, чем с Leoprad: посол в Германии о передаче Украине ракет Taurus
Посол Украины в Германии Алексей Макеев надеется, что решение немецкого правительства о предоставлении ВСУ дальнобойных ракет Taurus будет согласовано быстрее, чем это было в ситуации с танками Leopard.
Он отметил, что немецкие избиратели поддерживают поставки ракет в Украину, эта тема в течение нескольких последних недель постоянно фигурирует в изданиях и на телевидении ФРГ.
По словам посла, все больше политиков, журналистов и экспертов призывают правительство канцлера Олафа Шольца принять решение по Taurus быстрее.
— Работу над ошибками (в контексте слишком долгого процесса принятия решения по Leopard — Ред.) призывают сделать избиратели немецкое правительство. Я имею все основания надеяться, что дискуссия, которая очень долго длилась по Leopard, относительно Taurus пройдет гораздо быстрее, — сказал Макеев в эфире телемарафона Єдині новини.
Напомним, вчера канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в вопросе передачи Украине ракет Taurus пока нет новых решений.
По его словам, правительство ФРГ по-прежнему сосредоточено на поставках оружия для противовоздушной обороны, тяжелой артиллерии, а также танков.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко