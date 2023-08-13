Буде швидше, ніж з Leoprad: посол у Німеччині про передання Україні ракет Taurus

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв сподівається, що рішення німецького уряду щодо надання ЗСУ далекобійних ракет Taurus буде узгоджене швидше, ніж це було в ситуації з танками Leopard.

Він наголосив, що німецькі виборці підтримують постачання ракет до України, ця тема протягом кількох останніх тижнів постійно фігурує у виданнях та на телебаченні ФРН.

За словами посла, дедалі більше політиків, журналістів та експертів закликають уряд канцлера Олафа Шольца ухвалити рішення щодо Taurus швидше.

– Роботу над помилками (в контексті надто довгого процесу ухвалення рішення щодо Leopard – Ред.) закликають зробити виборці німецький уряд. Я маю всі підстави сподіватись, що дискусія, яка дуже довго тривала щодо Leopard, стосовно Taurus мине набагато швидше, – сказав Макеєв в ефірі телемарафону Єдині новини.

Нагадаємо, вчора канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що у питанні передання Україні ракет Taurus наразі немає нових рішень.

За його словами, уряд ФРН, як і раніше, зосереджений на постачанні зброї для протиповітряної оборони, важкої артилерії, а також танків.

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