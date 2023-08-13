Буде швидше, ніж з Leoprad: посол у Німеччині про передання Україні ракет Taurus
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв сподівається, що рішення німецького уряду щодо надання ЗСУ далекобійних ракет Taurus буде узгоджене швидше, ніж це було в ситуації з танками Leopard.
Він наголосив, що німецькі виборці підтримують постачання ракет до України, ця тема протягом кількох останніх тижнів постійно фігурує у виданнях та на телебаченні ФРН.
За словами посла, дедалі більше політиків, журналістів та експертів закликають уряд канцлера Олафа Шольца ухвалити рішення щодо Taurus швидше.
– Роботу над помилками (в контексті надто довгого процесу ухвалення рішення щодо Leopard – Ред.) закликають зробити виборці німецький уряд. Я маю всі підстави сподіватись, що дискусія, яка дуже довго тривала щодо Leopard, стосовно Taurus мине набагато швидше, – сказав Макеєв в ефірі телемарафону Єдині новини.
Нагадаємо, вчора канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що у питанні передання Україні ракет Taurus наразі немає нових рішень.
За його словами, уряд ФРН, як і раніше, зосереджений на постачанні зброї для протиповітряної оборони, важкої артилерії, а також танків.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко