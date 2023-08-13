Двойная бавовна на Крымском мосту: каким оружием могли нанести удары

Взрывы на Крымском мосту, которые прогремели сегодня, 12 августа, могли быть следствием попадания ракет С-200, поскольку другого оружия, которым теоретически Украина могла туда достать, в арсенале нет.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сказал военный эксперт Павел Нарожный.

— 200 килограммов — это мало по сравнению скажем со Storm Shadow или с Taurus. Но они делают свое дело. Я более чем уверен, что как минимум один прогон моста был уничтожен. Я надеюсь, что это был железнодорожный прогон, потому что на самом деле автомобильные прогоны не так важны, как железнодорожные. Потому что именно по железной дороге враг доставляет боеприпасы, личный состав… и все остальное, что им нужно для продолжения войны, — сказал Нарожный.

Он отметил, что расстояние там примерно 300 километров до моста из ближайшей точки, из которой мог быть нанесен ударов.

Военный эксперт отметил, что есть несколько очагов, из которых идет черный дым — это означает, что попадания были. По словам Нарожного, “это точно какие-то модернизированные ракеты С-200”.

— Она летит по какой-то квазибаллистической траектории, то есть это не крылатая ракета, которая летит на низкой высоте. Это ракета, которая летит на высоте может до километра, может даже больше, — добавил он.

По его словам, очевидно, что у российской системы ПВО/ПРО есть огромные проблемы со сбиванием таких ракет. Они довольно успешно вылетают и делают свое дело.

Напомним, что дважды за день, 12 августа, на незаконно построенном Керченском мосту раздавались взрывы. Подчеркнем, что ни одну серию взрывов не комментировали в Офисе президента и Генеральном штабе Украины.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.