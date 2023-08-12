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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Неспокойная ночь и две волны бавовны: что известно о новых взрывах на Керченском мосту

керченський міст
Фото: Getty Images

Дважды за день, 12 августа, на незаконно построенном Керченском мосту раздавались взрывы. Все, что известно об этом — читайте в материале Фактов ICTV.

Первые взрывы на Крымском мосту прозвучали после обеда. Тогда местные паблики писали, что из-за этого автомобильное движение по мосту перекрыли. Также росСМИ отмечали, что повреждения получили два пролета на мосту. А вот незаконный глава Крыма Сергей Аксенов уверял, что мост цел, а российская ПВО якобы сбила две ракеты.

В Минобороны РФ утверждали, что российская ПВО якобы сбила “зенитную управляемую ракету С-200”.

Второй за день хлопок на Керченском мосту произошел примерно через два часа. Из-за чего движение по мосту снова перекрыли.

В сети появились кадры, на которых видно, что часть моста полностью затянуло дымом. В сети публиковали неподтвержденную информацию о по меньшей мере восьми взрывах.

Между тем кремлевская марионетка, так называемый “глава Крыма” Сергей Аксенов отчитался о якобы “сбитии еще одной украинской ракеты над Керченским проливом”.

Стоит отметить, что ни одну серию взрывов не комментировали в Офисе президента и Генеральном штабе Украины. Однако руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сразу после взрывов на мосту опубликовал у себя в Telegram песню группы The Beatles Yellow Submarine (Желтая подводная лодка).

Кроме того, после ряда взрывов в сети опубликовали место, где расположена одна из пусковых установок оккупантов. Российскую установку, которая явно предназначена для того, чтобы сбивать воздушные цели, заметили на горе Митридат. Именно оттуда были пуски ракет во время атаки на Крымский мост.

Активист Сергей Стерненко также распространил фотографию работы вражеской ПВО с другого места.

Неспокойная ночь и две волны бавовны: что известно о новых взрывах на Керченском мосту

Фото: Сергей Стерненко

Советник так называемого “главы” оккупированного Крыма Олег Крючков жалуется на то, что в сети публикуют работу ПВО. Он отмечает, что это помогает противнику наносить прицельные удары.

Пропагандисты пишут, что в Крыму уже задержали мужчину, который снял на видео работу ПВО.

Также 12 августа в Крыму ночью раздавались взрывы. Пропагандисты заявляют об атаке якобы 20 беспилотников.

Говорят, что якобы их силы ПВО уничтожили 14 дронов. А еще шесть дронов якобы подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

При этом местное население сообщало о мощных взрывах в Новоозерном. Говорили, что более 40 мин работало российское ПВО.

Война в Украине, Керченский мост, Крым
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