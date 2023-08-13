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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Подвійна бавовна на Кримському мосту: якою зброєю могли завдати ударів

Кримський міст
Фото: Getty Images

Вибухи на Кримському мосту, які пролунали сьогодні, 12 серпня, могли бути спричинені ракетами С-200, оскільки іншої зброї, якою теоретично Україна могла дістати туди, в арсеналі немає.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав військовий експерт Павло Нарожний.

– 200 кілограмів – це мало в порівнянні скажімо зі Storm Shadow чи з Taurus. Але вони роблять свою справу. Я більш ніж впевнений, що як мінімум один прогон мосту був знищений.  Я сподіваюсь, що це був залізничний прогон, бо насправді автомобільні прогони не так важливі, як залізничні. Бо саме залізною дорогою ворог доставляє боєприпаси, особовий склад… та все інше, що їм потрібно для продовження війни, – сказав Нарожний.

Він зазначив, що відстань там приблизно 300 кілометрів до мосту з найближчої точки, з якої могло бути завдано ударів.

Військовий експерт наголосив, що є декілька осередків, з яких йде чорний дим – це означає, що влучання були. За словами Нарожного, “це точно якісь модернізовані ракети С-200”.

– Вона летить по якісь квазібалістичній траєкторії, тобто це не крилата ракета, яка летить на низькій висоті. Це ракета, яка летить на висоті може до кілометра, може навіть більше, – додав він.

За його словами, очевидно, що у російської системи ППО/ПРО є величезні проблеми зі збиттям таких ракет. Вони доволі успішно вилітають і роблять свою справу.

Нагадаємо, що двічі за день, 12 серпня, на незаконно збудованому Керченському мосту лунали вибухи. Підкреслимо, що жодну серію вибухів не коментували в Офісі президента та Генеральному штабі України.

Війна в Україні, Вибух, Керченський міст, Ракета
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