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Военные РФ учатся противодействовать надводным дронам в Крыму – Military Media Center

російський корабель
Фото: Depositphotos

После серии атак российская армия готовит Черноморский флот РФ к противодействию морским дронам.

Об этом сообщает Military Media Center.

Так, российские военные во временно оккупированном Крыму продолжают обустраивать больше оборонительных позиций.

Также враг проводит мероприятия по противодиверсионной борьбе, особенно в пунктах базирования Черноморского флота.

Экипажи кораблей и личный состав береговой обороны россиян учатся противодействию морским ударным дронам.

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Напомним, что в начале августа, вероятно, морские дроны атаковали и повредили российский торговый танкер Sig, большой десантный корабль Оленегорский горняк.

Армия России, Безпілотники, Дрони, Крым, Чорноморський флот РФ
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