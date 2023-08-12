Военные РФ учатся противодействовать надводным дронам в Крыму – Military Media Center
После серии атак российская армия готовит Черноморский флот РФ к противодействию морским дронам.
Об этом сообщает Military Media Center.
Так, российские военные во временно оккупированном Крыму продолжают обустраивать больше оборонительных позиций.
Также враг проводит мероприятия по противодиверсионной борьбе, особенно в пунктах базирования Черноморского флота.
Экипажи кораблей и личный состав береговой обороны россиян учатся противодействию морским ударным дронам.
Напомним, что в начале августа, вероятно, морские дроны атаковали и повредили российский торговый танкер Sig, большой десантный корабль Оленегорский горняк.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко