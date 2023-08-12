Військові РФ вчаться протидіяти надводним дронам у Криму – Military Media Center
Після серії атак російська армія готує Чорноморський флот РФ до протидії морським дронам.
Про це повідомляє Military Media Center.
Так, російські військові в тимчасово окупованому Криму продовжують облаштовувати більше оборонних позицій.
Також ворог вживає заходів із протидиверсійної боротьби, особливо у пунктах базування Чорноморського флоту.
Екіпажі кораблів та особовий склад берегової оборони росіян навчаються протидії морським ударним дронам.
Нагадаємо, що на початку серпня, ймовірно, морські дрони атакували та пошкодили російський танкер Sig, великий десантний корабель Оленегорский горняк.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко