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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Військові РФ вчаться протидіяти надводним дронам у Криму – Military Media Center

російський корабель
Фото: Depositphotos

Після серії атак російська армія готує Чорноморський флот РФ до протидії морським дронам.

Про це повідомляє Military Media Center.

Так, російські військові в тимчасово окупованому Криму продовжують облаштовувати більше оборонних позицій.

Також ворог вживає заходів із протидиверсійної боротьби, особливо у пунктах базування Чорноморського флоту.

Екіпажі кораблів та особовий склад берегової оборони росіян навчаються протидії морським ударним дронам.

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танкер Сиг

Нагадаємо, що на початку серпня, ймовірно, морські дрони атакували та пошкодили російський танкер Sig, великий десантний корабель Оленегорский горняк.

Армія Росії, Безпілотники, Дрони, Крим, Чорноморський флот РФ
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