Как морской дрон поражает вражеское судно в Черном море – ГУР показало эффектное видео

Главное управление разведки Минобороны Украины показало, как морской дрон поражает судно российских захватчиков в Черном море.

В подписи к видео говорится, что украинские разведчики продолжают уничтожать московских захватчиков на земле, в воздухе и на воде.

– На видео — эпизоды из облавы охотников ГУР МО Украины на всякую российско-оккупационную добычу в нашем Черном море, — говорится в заметке.

После серии атак армия РФ готовит экипажи кораблей Черноморского флота и личный состав береговой обороны к противодействию морским дронам.

Сообщалось, что российские военные во временно оккупированном Крыму продолжают обустраивать больше оборонительных позиций. Также захватчики принимают меры по противодиверсионной борьбе, особенно в пунктах базирования Черноморского флота.

Скриншот: видео ГУР

Источник : ГУР

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