Как морской дрон поражает вражеское судно в Черном море – ГУР показало эффектное видео
Главное управление разведки Минобороны Украины показало, как морской дрон поражает судно российских захватчиков в Черном море.
В подписи к видео говорится, что украинские разведчики продолжают уничтожать московских захватчиков на земле, в воздухе и на воде.
– На видео — эпизоды из облавы охотников ГУР МО Украины на всякую российско-оккупационную добычу в нашем Черном море, — говорится в заметке.
После серии атак армия РФ готовит экипажи кораблей Черноморского флота и личный состав береговой обороны к противодействию морским дронам.
Сообщалось, что российские военные во временно оккупированном Крыму продолжают обустраивать больше оборонительных позиций. Также захватчики принимают меры по противодиверсионной борьбе, особенно в пунктах базирования Черноморского флота.
Скриншот: видео ГУР
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко