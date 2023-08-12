Як морський дрон вражає вороже судно у Чорному морі – ГУР показало ефектне відео
Головне управління розвідки Міноборони України показало, як морський дрон уражає судно російських загарбників у Чорному морі.
У підписі до відео йдеться, що українські розвідники продовжують нищити московських загарбників на землі, в повітрі й на воді.
– На відео – епізоди з полювання мисливців ГУР МО України на усіляку російсько-окупаційну здобич у нашому Чорному морі, – йдеться у дописі.
Після серії атак армія РФ готує екіпажі кораблів Чорноморського флоту та особовий склад берегової оборони до протидії морським дронам.
Повідомлялося, що російські військові в тимчасово окупованому Криму продовжують облаштовувати більше оборонних позицій. Також загарбники вживають заходів із протидиверсійної боротьби, особливо у пунктах базування Чорноморського флоту.
Скриншот: відео ГУР
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко