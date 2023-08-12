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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Як морський дрон вражає вороже судно у Чорному морі – ГУР показало ефектне відео

Як морський дрон вражає вороже судно у Чорному морі – ГУР показало ефектне відео

Головне управління розвідки Міноборони України показало, як морський дрон уражає судно російських загарбників у Чорному морі.

У підписі до відео йдеться, що українські розвідники продовжують нищити московських загарбників на землі, в повітрі й на воді.

– На відео – епізоди з полювання мисливців ГУР МО України на усіляку російсько-окупаційну здобич у нашому Чорному морі, – йдеться у дописі.

Після серії атак армія РФ готує екіпажі кораблів Чорноморського флоту та особовий склад берегової оборони до протидії морським дронам.

Повідомлялося, що російські військові в тимчасово окупованому Криму продовжують облаштовувати більше оборонних позицій. Також загарбники вживають заходів із протидиверсійної боротьби, особливо у пунктах базування Чорноморського флоту.

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Скриншот: відео ГУР

Джерело: ГУР
Війна в Україні, Дрони, Розвідка, Чорне море
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Наталя Луценко
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