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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 13.08.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток на фронте произошло 39 боевых столкновений.

Об этом сообщили 13 августа в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Карта боевых действий в Украине на 13.08.2023

Карта бойових дій 13 серпня 2023

Фото: DeepstateMap

Потери РФ на 13 августа 2023

  • личного состава – около 253 850 (+560),
  • танков ‒ 4 298 (+3),
  • боевых бронированных машин – 8 335 (+11),
  • артиллерийских систем – 5 072 (+19),
  • реактивных систем залпового огня – 713,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 477 (+5),
  • самолетов – 315,
  • вертолетов – 313,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 204 (+3),
  • крылатых ракет ‒ 1 379,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7 543 (+20),
  • специальной техники – 760 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 536-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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Обучение пилотов на F-16: почему до сих пор не началась подготовка и кто тормозит процесс

Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

Наталья Луценко
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Карта боевых действий на 13.08.2023 – ситуация на фронте
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