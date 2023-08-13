Карта боевых действий на 13.08.2023 – ситуация на фронте
В течение суток на фронте произошло 39 боевых столкновений.
Об этом сообщили 13 августа в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Карта боевых действий в Украине на 13.08.2023
Потери РФ на 13 августа 2023
- личного состава – около 253 850 (+560),
- танков ‒ 4 298 (+3),
- боевых бронированных машин – 8 335 (+11),
- артиллерийских систем – 5 072 (+19),
- реактивных систем залпового огня – 713,
- средств противовоздушной обороны ‒ 477 (+5),
- самолетов – 315,
- вертолетов – 313,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 204 (+3),
- крылатых ракет ‒ 1 379,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7 543 (+20),
- специальной техники – 760 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 536-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко