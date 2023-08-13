Карта бойових дій на 13.08.2023 – ситуація на фронті
Упродовж доби на фронті відбулось 39 бойових зіткнень.
Про це 13 серпня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Карта бойових дій в Україні на 13.08.2023
Втрати РФ на 13 серпня 2023
- особового складу ‒ близько 253 850 (+560),
- танків ‒ 4 298 (+3),
- бойових броньованих машин ‒ 8 335 (+11),
- артилерійських систем – 5 072 (+19),
- реактивних систем залпового вогню – 713,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 477 (+5),
- літаків – 315,
- гелікоптерів – 313,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 204 (+3),
- крилатих ракет ‒ 1 379,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 543 (+20),
- спеціальної техніки ‒ 760 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 536-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко