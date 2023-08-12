Укр Рус Eng
Поддержать
Укр Рус Eng
Популярные
После разговора с Путиным. Эрдоган заявил, что стремится “расширить” зерновое соглашение
Откусила 9 кг плоти: в Нью-Йорке акула напала на 65-летнюю украинку во время купания
Срочно
В Винницкой области во время тревоги прогремели взрывы: что известно
РФ ударила Кинжалами по Прикарпатью: погиб ребенок
Когда теряется статус беженца в Польше: эксперт рассказал, что нельзя делать
Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 12.08.2023

Deepstatemap

Полномасштабная война в Украине началась около 05:00 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина.

Вторжение стартовало с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Факты ICTV предлагают вниманию карты боевых действий от Deep State, Institute for the study of war и CTP, которые условно отображают ситуацию в городах Украины. Также доступна карта боевых действий liveuamap.com.

Читайте также
Карта боевых действий на 12.08.2023 — ситуация на фронте
Бої на фронті

Карта боевых действий в Украине Deep State в режиме онлайн

Условные обозначения на карте:

  • синие участки – территория, откуда оккупанты выбиты;
  • зеленые участки – территория, освобожденная в конце марта – в начале апреля;
  • серые участки – территория, требующая уточнения;
  • красные участки – территория, захваченная оккупантами;
  • черный цвет – территория Крыма и ОРДЛО;
  • розовый цвет – территория Приднестровья.

Также на карте Deep State обозначены подразделения врага, штабы врага, используемые врагом аэродромы, флот врага и направления атак врага.

Ни в коем случае не используйте карту для того, чтобы проложить безопасные маршруты, пользуйтесь зелеными коридорами, предложенными властями.

Карта боевых действий liveuamap.com

На сегодняшний день на карте можно смотреть в режиме онлайн, где идут бои в Украине, какие территории уже свободны от оккупантов и другие важные события.

Обозначения цветов на карте:

  • синий – правительство Украины, НАТО, другие западные силы;
  • красный – Россия, Беларусь, Приднестровье.

Участки на карте, отмеченные красным цветом, – временно оккупированные территории Украины.

Читайте также
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн

Война в Украине, Карта, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Ночная атака дронов: ночью в Запорожской области сбили три БпЛА Shahed
дрон шахед Shahed
Деградация российских подразделений может сделать прорыв ВСУ решающим — ISW
Бої на фронті
В Северном Луганской области оккупанты забрали под свои нужды местную школу
російські російський військовий
Карта боевых действий на 12.08.2023 — ситуация на фронте
Бої на фронті
На ЗАЭС шестой энергоблок переводят в состояние горячей остановки — МАГАТЭ
ЗАЕС
Видео
Обучение пилотов на F-16: почему до сих пор не началась подготовка и кто тормозит процесс

Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

Наталья Луценко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (11.08.2023)
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 12.08.2023
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (11.08.2023)
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 12.08.2023
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:30 (11.08.2023)
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 12.08.2023
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (11.08.2023)
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 12.08.2023
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь