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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Задымление Крымского моста и огонь вместо штабов: Зеленский об ответе за преступления РФ

Задымление Крымского моста и огонь вместо штабов: Зеленский об ответе за преступления РФ
Фото: Офис президента

Ни одного дня не бывает, чтобы российское зло не получало вполне справедливого ответа от украинских военных.

Об этом в своем традиционном видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Каждый уничтоженный оккупант, все единицы сожженной российской техники, огонь вместо их штабов и складов, очень красноречивое задымление на Крымском мосту и не только — все это свидетельство, что мы ни одного преступления России не оставим без ответа. И каждый наш воин, который дает Украине результат на передовой — на всей протяженности фронта от Харьковщины до Херсонщины, — каждый наш воин имеет возможность вернуть Украине справедливость, — заявил глава государства.

Он отметил, что всего с начала этих суток и до шести вечера поступило 17 сообщений об обстрелах только из Херсонской области. А еще РФ атаковала Николаевскую область, Запорожье, Донбасс, Харьковщину, приграничье с Россией в районах северо-востока.

— Всюду наши воины отвечают оккупантам на террор. Ни одного дня не бывает такого, чтобы российское зло не получало нашего вполне справедливого ответа. Каждый, кто помогает нашим воинам. Сейчас могут быть только две личные линии поведения: или сражаешься ради Украины, или помогаешь сражаться, помогаешь спасать жизни, — добавил Зеленский.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Російська агресія
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