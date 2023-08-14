Задимлення Кримського мосту та вогонь замість штабів: Зеленський про відповідь за злочини РФ

Жодного дня не буває, щоб російське зло не отримувало цілком справедливої відповіді від українських військових.

Про це у своєму традиційному відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Кожен знищений окупант, усі одиниці спаленої російської техніки, вогонь замість їхніх штабів і складів, дуже красномовне задимлення на Кримському мосту й не тільки – усе це свідчення, що ми жодного злочину Росії не залишимо без відповіді. І кожен наш воїн, який дає Україні результат на передовій – на всій протяжності фронту від Харківщини до Херсонщини, – кожен наш воїн має змогу повернути Україні справедливість, – заяив голова держави.

Він зазначив, що загалом від початку цієї доби й до шостої вечора надійшло 17 повідомлень про обстріли лише з Херсонської області. А ще РФ атакувала Миколаївщину, Запоріжжя, Донбас, Харківщину, прикордоння з Росією у районах північного сходу.

– Усюди наші воїни відповідають окупантам на терор. Жодного дня не буває такого, щоб російське зло не отримувало нашої цілком справедливої відповіді. Кожен, хто допомагає нашим воїнам. Зараз можуть бути лише дві особисті лінії поведінки: або бʼєшся заради України, або допомагаєш битись, допомагаєш рятувати життя, – додав Зеленський.

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