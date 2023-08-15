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Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

На Буковине уклонист заблудился в лесу и позвонил спасателям

ухилянт

На Буковине мужчина, который хотел незаконно пересечь границу, сутки бродил по лесу, после чего сам позвонил спасателям и попросил о медицинской помощи.

Как сообщили в Госпогранслужбе, спасатель совместно с пограничниками и полицейскими полтора часа искали 32-летнего жителя Запорожской области.

Выяснилось, что мужчина пытался незаконно попасть в Румынию и не рассчитал свои силы и заблудился.

– Почти сутки мужчина пытался найти дорогу, потом у него повысилось давление и он позвонил спасателям. От правоохранителей нарушитель узнал, что долго шел вообще не в ту сторону, ведь нашли его в 15 километрах от желанной государственной границы, – рассказали пограничники.

Врачи ГСЧС оказали мужчине медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение, а пограничники составили на скитальца админпротокол за попытку незаконного пересечения границы (ст. 204 КУоАП).

На Буковине уклонист заблудился в лесу и позвонил спасателям

Фото: Держприкордонслужба

На Буковине уклонист заблудился в лесу и позвонил спасателям

Фото: Держприкордонслужба

Как отметили в Госпогранслужбе, только в течение прошлых выходных пограничники Черновицкого отряда задержали 41 мужчину призывного возраста за попытку незаконно пересечь границу.

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На Буковине уклонист заблудился в лесу и позвонил спасателям

Армия, Буковина, Госпогранслужба
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