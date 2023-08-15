На Буковині ухилянт заблукав у лісі та зателефонував рятувальникам

На Буковині чоловік, який хотів незаконно перетнути кордон, добу блукав лісом, після чого сам подзвонив до рятувальників та попросив про медичну допомогу.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, рятувальник спільно з прикордонниками до поліціянтами півтори години шукали 32-річного мешканця Запорізької області.

З’ясувалося, що чоловік намагався незаконно потрапити до Румунії та не розрахував свої сили й заблукав.

– Майже добу чоловік намагався знайти дорогу, потім у нього підвищився тиск і він зателефонував рятувальникам. Від правоохоронців порушник дізнався, що довго йшов взагалі не в той бік, адже знайшли його в 15 кілометрах від омріяного державного кордону, – розповіли прикордонники.

Лікарі ДСНС надали чоловіку медичну допомогу та доправили до лікувального закладу, а прикордонники склали на блукальця адмінпротокол за спробу незаконного перетинання кордону (ст. 204 КУпАП).

Як зазначили у Держприкордонслужбі, лише протягом минулих вихідних прикордонники Чернівецького загону затримали 41 чоловіка призовного віку за спробу незаконно перетнути кордон.

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