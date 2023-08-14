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Марта Бондаренко, редактор ленты

”Шахеды”, Калибры и вертолет. Воздушные силы отчитались о ночной боевой работе

БПЛА Shahed
Фото: Depositphotos

В ночь на 14 августа российские оккупанты пытались ударить по Украине дронами-камикадзе Shahed и крылатыми ракетами Калибр.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

Так, россияне совершили несколько волн атак беспилотниками и крылатыми ракетами. БпЛА атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск), а Калибры — из акватории Черного моря (вражеский фрегат в районе Ялты).

Всего противник применил:

  • 15 ударных БпЛА Shahed-136/131;
  • 8 крылатых ракет Калибр.

Однако силы противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями уничтожили все вражеские цели. Применены зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия.

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Кроме того, около 05:00 14 августа на Бахмутском направлении зенитным ракетным подразделением Воздушных сил уничтожен вражеский вертолет — тип сейчас уточняют.

Безпілотники, Война в Украине, Вертолет, Дрони, Ракетные удары России
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