”Шахеды”, Калибры и вертолет. Воздушные силы отчитались о ночной боевой работе
В ночь на 14 августа российские оккупанты пытались ударить по Украине дронами-камикадзе Shahed и крылатыми ракетами Калибр.
Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.
Так, россияне совершили несколько волн атак беспилотниками и крылатыми ракетами. БпЛА атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск), а Калибры — из акватории Черного моря (вражеский фрегат в районе Ялты).
Всего противник применил:
- 15 ударных БпЛА Shahed-136/131;
- 8 крылатых ракет Калибр.
Однако силы противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями уничтожили все вражеские цели. Применены зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия.
Кроме того, около 05:00 14 августа на Бахмутском направлении зенитным ракетным подразделением Воздушных сил уничтожен вражеский вертолет — тип сейчас уточняют.
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