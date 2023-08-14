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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

”Шахеди”, Калібри та вертоліт. Повітряні сили відзвітували про нічну бойову роботу

БПЛА Shahed
Фото: Depositphotos

У ніч на 14 серпня російські окупанти намагалися вдарити по Україні дронами-камікадзе Shahed та крилатими ракетами Калібр.

Про це повідомляє Командування Повітряних сили ЗСУ.

Так, росіяни здійснили кілька хвиль атак безпілотниками та крилатими ракетами. БпЛА атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), а Калібри – з акваторії Чорного моря (ворожий фрегат в районі Ялти).

Всього противник застосував:

  • 15 ударних БпЛА Shahed-136/131;
  • 8 крилатих ракет Калібр.

Проте сили протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами знищили усі ворожі цілі. Застосовано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття.

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Крім того, близько 05:00 14 серпня на Бахмутському напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил знищено ворожий вертоліт – тип зараз уточнюють.

Безпілотники, Війна в Україні, Вертоліт, Дрони, Ракетні удари Росії
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