Запас Калибров есть: Гуменюк оценила вероятность повторной атаки РФ

Надводные ракетоносители РФ продолжают дежурство в Черном море, но, исходя из тактико-технических характеристик, все 8 ракет Россия выпустила сегодня ночью по Одессе. Поэтому, скорее всего, враг в ближайшее время зайдет на переснаряжение.

Об этом во время брифинга заявила руководитель Объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

— Черноморский флот РФ сейчас держит в Черном море 14 единиц, одна единица в Азовском, которая освещает обстановку. Они концентрируют гражданские судна в так называемом районе обзора, недалеко от Керченского пролива, чтобы создать себе определенную буферную зону, которая будет защищать их от определенного поражения по воде, — сказала Гуменюк.

Также она отметила, что атака РФ ночью 14 августа была не самой мощной, но действительно массированной.

— Это не самая мощная атака, которую осуществила РФ, но достаточно массированная. Ресурсы у врага еще есть, не надо недооценивать врага, понимаем и запас Калибров есть, поскольку, по нашим наблюдениям, в пунктах базирования находятся ракетоносители, в том числе и подводные, готовые выйти на боевое дежурство, — добавила она.

Напомним, что в ночь на 14 августа российские оккупанты пытались ударить по Украине дронами-камикадзе Shahed и крылатыми ракетами Калибр.

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