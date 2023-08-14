Запас Калібрів є: Гуменюк оцінила ймовірність повторної атаки РФ

Надводні ракетоносії РФ продовжують чергування в Чорному морі, але з огляду на тактико-технічні характеристики, всі 8 ракет Росія випустила сьогодні вночі по Одесі. Тож, найімовірніше, ворог найближчим часом зайде до переспорядження.

Про це під час брифінгу заявила керівниця Об’єднаного пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

– Чорноморський флот РФ наразі тримає у Чорному морі 14 одиниць, одну одиницю – в Азовському, яка висвітлює обстановку. Вони концентрують цивільні судна у так званому районі огляду, неподалік Керченської протоки, щоби створити собі певну буферну зону, яка буде захищати їх від певного ураження на воді, – сказала Гуменюк.

Також вона зазначила, що атака РФ вночі 14 серпня була не найпотужнішою, але справді масованою.

– Це не найпотужніша атака, яку здійснила РФ, але досить масована. Ресурси у ворога ще є, не треба недооцінювати ворога, розуміємо і запас Калібрів є, оскільки, за нашими спостереженнями, у пунктах базування перебувають ракетоносії, зокрема і підводні, готові вийти на бойове чергування, – додала вона.

Нагадаємо, що у ніч на 14 серпня російські окупанти намагалися вдарити по Україні дронами-камікадзе Shahed та крилатими ракетами Калібр.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.