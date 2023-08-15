Россияне готовят новую волну мобилизации на оккупированной территории Луганской области

На временно оккупированной территории Луганской области российские войска готовятся к осеннему призыву местных жителей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Указано, что еще в прошлом году оккупанты образовали так называемые военкоматы, которые сформировали списки жителей ВОТ Луганской области с целью постановки на воинский учет призывников, которые состоят в основном из молодого населения региона.

— Теперь представители фейковых военкоматов разработали так называемый план, согласно которому осуществляют обход для проведения сверок имеющихся призывников на подконтрольных оккупантам предприятиях и других учреждениях, — говорится в сообщении.

В Центре отмечают, что так оккупационные войска проводят подготовительные действия по осеннему призыву на военную службу жителей ВОТ Востока Украины.

— Заметим, что россияне в очередной раз демонстративно нарушают 51 статью Женевской конвенции, в которой указано, что оккупационная власть не имеет права принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных силах или других силовых структурах, — добавили в ЦНС.

Ранее в Центре нацсопротивления сообщили, что во временно оккупированной Михайловке Запорожской области вспыхнул конфликт между подразделениями российских войск.

Источник: Центр национального сопротивления

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