Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Направлялся из Норвегии в Турцию: самолет с пассажирами попал в воздушное пространство Украины
Срочно
Ракетный удар по Львову: разрушены квартиры, повреждены машины, есть попадание в садик
В российском Уссурийске прорвало дамбу: затоплены десятки домов
На Крымском мосту “бавовна”: движение автомобилей перекрыли
Рубль летит в пропасть: в ночь на 12 августа валюта РФ достигла отметки 100 за доллар
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Россияне готовят новую волну мобилизации на оккупированной территории Луганской области

Окупаційні війська РФ

На временно оккупированной территории Луганской области российские войска готовятся к осеннему призыву местных жителей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Указано, что еще в прошлом году оккупанты образовали так называемые военкоматы, которые сформировали списки жителей ВОТ Луганской области с целью постановки на воинский учет призывников, которые состоят в основном из молодого населения региона.

— Теперь представители фейковых военкоматов разработали так называемый план, согласно которому осуществляют обход для проведения сверок имеющихся призывников на подконтрольных оккупантам предприятиях и других учреждениях, — говорится в сообщении.

В Центре отмечают, что так оккупационные войска проводят подготовительные действия по осеннему призыву на военную службу жителей ВОТ Востока Украины.

— Заметим, что россияне в очередной раз демонстративно нарушают 51 статью Женевской конвенции, в которой указано, что оккупационная власть не имеет права принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных силах или других силовых структурах, — добавили в ЦНС.

Ранее в Центре нацсопротивления сообщили, что во временно оккупированной Михайловке Запорожской области вспыхнул конфликт между подразделениями российских войск.

Читайте также
Ракетный удар по Львову: разрушены квартиры, повреждены машины, есть попадание в садик
Россияне готовят новую волну мобилизации на оккупированной территории Луганской области

Источник: Центр национального сопротивления

Война в Украине, ВСУ, Луганская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Россияне ударили управляемой авиабомбой по Орехову: погибли двое полицейских
удар по Оріхову
Силы обороны имеют успехи в направлении Урожайного — Генштаб о ситуации на фронте
ЗСУ, українська армія
7 танков, 29 артсистем и вертолет: потери РФ за сутки
Знищена техніка Росії
Общая мобилизация 2023: когда закончится в Украине
Мобілізація, військові ЗСУ, військові
Ночью РФ запустила по Украине 28 крылатых ракет: силы ПВО сбили 16
бомбардувальник Ту-22 Х-22 ракета
Видео
Натягивают противоминные сетки и ставят наблюдательные пункты: Одесса готова к пляжному сезону

Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.

Александра Ченкова
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (15.08.2023)
Россияне готовят новую волну мобилизации на оккупированной территории Луганской области
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (14.08.2023)
Россияне готовят новую волну мобилизации на оккупированной территории Луганской области
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (14.08.2023)
Россияне готовят новую волну мобилизации на оккупированной территории Луганской области
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (14.08.2023)
Россияне готовят новую волну мобилизации на оккупированной территории Луганской области
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь