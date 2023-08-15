Росіяни готують нову хвилю мобілізації на окупованій Луганщині

На тимчасово окупованій території Луганської області російські війська готуються до осіннього призову місцевих жителів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначено, що ще минулого року окупанти утворили так звані військкомати, які сформували списки жителів ТОТ Луганської області з метою постановки на військовий облік призовників, які складаються в основному з молодого населення регіону.

– Тепер представники фейкових військкоматів розробили так званий план, відповідно до якого здійснюють обхід для проведення звірок наявних призовників на підконтрольних окупантам підприємствах та інших установах, – йдеться у повідомленні.

У Центрі наголошують, що так окупаційні війська проводять підготовчі дії щодо осіннього призову на військову службу жителів ТОТ Сходу України.

– Зауважимо, що росіяни вчергове демонстративно порушують 51 статтю Женевської конвенції, у якій вказано, що окупаційна влада не має права примушувати осіб, що перебувають під захистом, служити в її збройних силах чи інших силових структурах, – додали в ЦНС.

Раніше у Центрі нацспротиву повідомили, що у тимчасово окупованій Михайлівці Запорізької області спалахнув конфлікт між підрозділами російських військ.

Джерело: Центр національного спротиву

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