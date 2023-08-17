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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Бюро экономической безопасности Украины возглавил Андрей Пащук: что о нем известно

Бюро экономической безопасности Украины возглавил Андрей Пащук: что о нем известно

Новым директором Бюро экономической безопасности Украины стал Андрей Пащук, который работал в ведомстве с ноября 2022 года.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.

Назначенное лицо будет осуществлять общую координацию и контроль деятельности центрального аппарата и территориальных управлений.

В прошлом году Пащука назначили как победителя конкурса на занятие вакантных должностей штатных работников БЭБ, которые имеют специальные звания.

— Сейчас и.о. директора БЭБ будет осуществлять общую координацию и контроль деятельности центрального аппарата (ЦА) и территориальных управлений (ТУ) БЭБ и обеспечивать выполнение других задач, предусмотренных Законом Украины О Бюро экономической безопасности Украины, — говорится в сообщении.

Кто такой Андрей Пащук

Пащук окончил Национальную академию внутренних дел Украины (специальность Правоведение, квалификация юрист), а также Академию управления МВД Украины (специальность Управление в сфере правопорядка, квалификация юрист).

С 1997 по 2017 год Андрей Пащук служил на оперативных и руководящих должностях в правоохранительных органах. С 2018 по 2019 годы работал в частных структурах.

В 2012 году входил в Штаб обеспечения международного взаимодействия и координации мер безопасности по подготовке и проведению финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

С 2019 по 2022 год работал в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

С 2022 по 2023 год служил в Бюро экономической безопасности Украины.

Напомним, что до Пащука ведомство возглавлял Эдуард Федоров, который также был в статусе исполняющего обязанности. Его уволили 14 августа по соглашению сторон.

Фото: Бюро экономической безопасности Украины

Экономика Украины
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