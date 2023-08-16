Обмен территорий на членство Украины в НАТО: почему вновь звучат подобные заявления

Глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен вечером 15 августа предложил вариант решения войны, в котором Украина должна уступить территории России, за что официальный Киев сможет присоединиться к Организации Североатлантического договора.

Этот комментарий высокопоставленного чиновника НАТО вызвал бурную реакцию со стороны представителей Украины и в очередной раз продемонстрировал, что вопрос территориальных уступок является темой, которая обсуждается на Западе.

Как отреагировали представители украинской власти, комментировали ли заявления чиновника НАТО в самом Альянсе, и что говорят эксперты — читайте на Фактах ICTV.

Что говорят эксперты

Несмотря на реакцию со стороны официального Киева, украинский политолог Владимир Фесенко говорит, что заявление Стиана Йенсена является частным мнением и не претендует на позицию канцелярии Генерального секретаря НАТО.

— То, что он (Йенсен, — Ред.) высказал, отражает его, мягко говоря, недостаточную компетентность относительно украинской ситуации, относительно украинской позиции. Он просто не понимает, что тот вариант, в котором оно было сформулировано, оно неприемлемо для Украины, — сказал он.

Фесенко привел пример с бывшим американским дипломатом Генри Киссинджером, которого также в Украине подвергли критике за то, что он предлагал вариант с территориальными уступками.

— В этом смысле Киссинджер, хоть уже и в очень почтенном возрасте, все же более компетентен. А то, что сформулировал Стиан Йенсен, это частное мнение и не является позицией НАТО, — добавил украинский политолог.

В то же время эксперт не исключает, что даже такой тезис, который озвучил чиновник НАТО, станет предметом для усиления российской пропаганды.

Впрочем, важнее госпропаганды РФ, Фесенко называет усталость от войны на Западе, из-за чего тема решения российско-украинской войны все чаще становится предметом дискуссий среди западных партнеров Украины.

В этом контексте, говорит политолог, надо обращать внимание не на комментарии отдельных должностных лиц НАТО, а на официальные заявления генерального секретаря Альянса, а также таких ключевых стран военно-политического блока, как, например, США, где уже в ноябре следующего года пройдут президентские выборы.

— Россия уже выбрала свою стратегию по затягиванию войны, как минимум до президентских выборов США. Надежды, которые есть у администрации Байдена и некоторых европейских политиков, что Россия пойдет на какие-то переговоры… я думаю, что это ситуация, когда желаемое выдается за действительное, — сказал он.

Реакция представителей Украины

Несмотря на сдержанное мнение Фесенко, представители украинской власти были более жесткими в своих оценках.

Так, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал заявление Стиана Йенсена “странным вбросом”, а украинский МИД назвал “абсолютно неприемлемым” разговоры о территориальных уступках для Украины.

Кроме того, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк также подверг критике слова чиновника из канцелярии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

— Очевидно, что если Путин не потерпит сокрушительное поражение, политический режим в России не изменится, а военные преступники не понесут наказание, война обязательно вернется с увеличенными аппетитами России, — отметил Подоляк.

Он также добавил, что чиновникам не следует “поощрять убийц ужасными индульгенциями”.

Глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия также отметил поощрение агрессора, когда реагировал на заявление Енсена.

— Разговоры об отказе от наших территорий в обмен на что-либо только поощряют агрессию. В принципе, мы это уже видим по первым реакциям из Москвы. Им эта идея нравится, потому что она узаконивает захватнические войны и подрывает международное право. Она ведет к поражению демократии и триумфу тоталитарных режимов. Отказ от территорий не означает окончания войны. Он гарантирует новые конфликты в разных точках земного шара, — написал он.

Позиция НАТО

Вместе с тем, сам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно говорил, что Украина должна сама определять время и условия любых переговоров с Россией.

Более того, неназванный чиновник НАТО в комментарии Общественному подтвердил, что позиция военно-политического блока по российско-украинской войне не изменилась.

— Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и мы преданы достижению справедливого и длительного мира, — отметил собеседник Общественного.

Чиновник также отметил, что Украина сама должна решать, когда и на каких условиях достичь мира. По его словам, очевидно, что существует потребность в договоренностях по безопасности, которые бы гарантировали, что война не повторится.

— Позиция Альянса четкая и не изменилась, — добавил представитель НАТО.

Примечательно, что параллельно с этими заявлениями, государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал американский Конгресс оперативно утвердить дополнительное финансирование на $24,1 млрд для поддержки Украины в военной, экономической и гуманитарной сферах.

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