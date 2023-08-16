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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

ЗСУ звільнили Урожайне на Донеччині

танк ЗСУ

Українські захисники деокупували Урожайне Донецької області.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах. Наступальні дії тривають, – йдеться у повідомленні.

Раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що окупанти не хочуть утримувати Урожайне через низький моральний дух і проблеми з командуванням.

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російські окупанти

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Війна в Україні, Донецька область
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Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

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