ЗСУ звільнили Урожайне на Донеччині

Українські захисники деокупували Урожайне Донецької області.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах. Наступальні дії тривають, – йдеться у повідомленні.

Раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що окупанти не хочуть утримувати Урожайне через низький моральний дух і проблеми з командуванням.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

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