ЗСУ звільнили Урожайне на Донеччині
Українські захисники деокупували Урожайне Донецької області.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
– Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах. Наступальні дії тривають, – йдеться у повідомленні.
Раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що окупанти не хочуть утримувати Урожайне через низький моральний дух і проблеми з командуванням.
Фото: Сухопутні війська ЗСУ
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко