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Илья Нежигай, редактор ленты

РФ не удержит линию фронта, минные заграждения РФ уже пройдены: Гетьман о ситуации на Юге

РФ не удержит линию фронта, минные заграждения РФ уже пройдены: Гетьман о ситуации на Юге
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские Силы обороны на Юге атакуют позиции оккупантов по трем направлениям, в результате чего российская линия обороны может не выдержать и фронт посыплется.

С такой оценкой в эфире национального телемарафона Єдині новини выступил майор запаса Национальной гвардии Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

На вопрос о текущей ситуации на фронтах, он напомнил об уже известной официальной информации об успехах Сил обороны в обороне на Купянско-Лиманском направлении, где враг сосредоточил около 130 тыс. единиц живой силы, более 500 ед. ствольной артиллерии, более 350 реактивных систем залпового огня (РСЗО) и до 2 тыс. единиц тяжелой техники, включая танки.

— Там они пытаются продвигаться. Пока что продвижения существенного нет. Есть некоторые линии фронта, которые могут меняться на десятки метров в одну или другую сторону, когда просто меняются огневые позиции, что нельзя считать ни отходом наших войск, ни их наступлением. Это просто динамическая линия, — пояснил он.

Алексей Гетьман говорит, что на Мелитопольском и Бердянском направлениях, на определенных участках фронта, украинские защитники смогли пройти минные заграждения, хотя россияне превысили свои нормативы по установке мин в пять-семь раз.

— На эти направления, особенно на Мелитопольское направление, добавили силы 82-й Десантно-штурмовой бригады, которая оснащена танками Challenger и исключительно новейшей техникой. Это свежие силы… Есть надежда на то, что там будет существенное продвижение, — говорит он.

Майор запаса НГУ говорит, что есть еще и другое направление, о котором мало кто говорит, а именно — в направлении Волновахи и непосредственно Мариуполя.

— Там россияне начали строить дополнительные укрепления в ожидании, что нам там удастся продвинуться. Если мы будем атаковать сразу на трех направлениях, то им (россиянам, — Ред.) не удастся удерживать все эти направления и где-то линия фронта прорвется, после чего он посыплется, — говорит он.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 540-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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РФ не удержит линию фронта, минные заграждения РФ уже пройдены: Гетьман о ситуации на Юге

Бердянск, Война в Украине, ВСУ, Мариуполь, Мелітополь
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