Росія не втримає лінію фронту, мінні загородження РФ вже пройдені: Гетьман про ситуацію на Півдні

Українські Сили оборони на Півдні атакують позиції окупантів за трьома напрямками, російська лінія оборони цього може не витримати і фронт посиплеться.

З такою оцінкою в ефірі національного телемарафону Єдині новини виступив майор запасу Національної гвардії України, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

На запитання щодо поточної ситуації на фронтах, він нагадав про вже відому офіційну інформацію щодо успіхів Сил оборони в обороні на Куп’янсько-Лиманському напрямку, де ворог зосередив близько 130 тис. одиниць живої сили, понад 500 од. ствольної артилерії, понад 350 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) і до 2 тис. одиниць важкої техніки, включно із танками.

– Там вони намагаються рухатися, та поки що просування суттєвого немає. Є деякі лінії фронту, які можуть змінюватися на десятки метрів в один чи інший бік, коли просто змінюються вогневі позиції, що не можна вважати ані відходом наших військ, ані їхнім наступом. Це просто динамічна лінія, – пояснив він.

Олексій Гетьман каже, що на Мелітопольському та Бердянському напрямках, на певних ділянках фронту, українські захисники змогли пройти мінні загородження, хоча росіяни перевищили свої нормативи щодо встановлення мін у п’ять-сім разів.

– На ці напрямки, особливо на Мелітопольський, додали сили 82 Десантно-штурмової бригади, яка оснащена танками Challenger і виключно новітньою технікою. Це свіжі сили… Є сподівання на те, що там буде суттєве просування, – каже він.

Майор запасу НГУ каже, що є ще й інший напрямок, про який мало хто каже, а саме – до Волновахи та безпосередньо Маріуполя.

– Там росіяни почали будувати додаткові укріплення в очікуванні, що нам там вдасться просунутись. Якщо ми будемо атакувати одразу на трьох напрямках, то їм (росіянам. – Ред.) не вдасться утримувати їх усі, десь лінія фронту прорветься, після чого він посиплеться, – каже він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 540-ву добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.