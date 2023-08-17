У Полтаві дитина застрягла у поштоматі
У Полтаві дитина залізла у поштомат і не змогла самостійно вибратись.
Про це повідомляє ГУ ДСНС у Полтавській області.
Зазначено, що повідомлення про інцидент на вул. Небесної Сотні надійшло рятувальникам 16 серпня о 15:01.
Дитину визволили за допомогою аварійно-рятувального інструменту. На щастя, дитина відбулась лише переляком.
Для проведення рятувальних робіт було залучено чотирьох людей особового складу та одну спеціальну аварійно-рятувальну машину.
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Джерело, фото: ГУ ДСНС у Полтавській області
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