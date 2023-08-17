У Полтаві дитина застрягла у поштоматі

У Полтаві дитина залізла у поштомат і не змогла самостійно вибратись.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Полтавській області.

Зазначено, що повідомлення про інцидент на вул. Небесної Сотні надійшло рятувальникам 16 серпня о 15:01.

Дитину визволили за допомогою аварійно-рятувального інструменту. На щастя, дитина відбулась лише переляком.

Для проведення рятувальних робіт було залучено чотирьох людей особового складу та одну спеціальну аварійно-рятувальну машину.

Раніше у Волинській області на озері Світязь водолази врятували відпочивальників, які не змогли впоратися з керуванням катамаранами через раптове ускладнення погодних умов і шквальний вітер.

Джерело, фото: ГУ ДСНС у Полтавській області

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