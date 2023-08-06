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Юлия Захарченко, редактор ленты

Не справились с катамараном из-за внезапного ветра: на Волыни спасли отдыхающих на озере Свитязь

Не справились с катамараном из-за внезапного ветра: на Волыни спасли отдыхающих на озере Свитязь
Фото: МВД

В Волынской области на озере Свитязь водолазы спасли отдыхающих, которые не смогли справиться с управлением катамаранов из-за внезапного осложнения погодных условий и шквального ветра.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины. По данным МВД, в результате непогоды три человека оказались в воде озера Свитязь.

Не справились с катамараном из-за внезапного ветра: на Волыни спасли отдыхающих на озере Свитязь

Фото: МВД

В МВД отмечают, что спасатели подняли на борт мужчину и двух девушек, после чего доставили людей к берегу.

В то же время спасатели оказали помощь еще до 10 отдыхающим — детям, подросткам и взрослым.

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Источник: МВД
Волынская область, Волинь, Новини Волині, Озеро, Рятувальники
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