Юлия Захарченко, редактор ленты
Не справились с катамараном из-за внезапного ветра: на Волыни спасли отдыхающих на озере Свитязь
В Волынской области на озере Свитязь водолазы спасли отдыхающих, которые не смогли справиться с управлением катамаранов из-за внезапного осложнения погодных условий и шквального ветра.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины. По данным МВД, в результате непогоды три человека оказались в воде озера Свитязь.
В МВД отмечают, что спасатели подняли на борт мужчину и двух девушек, после чего доставили людей к берегу.
В то же время спасатели оказали помощь еще до 10 отдыхающим — детям, подросткам и взрослым.
Источник: МВД
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