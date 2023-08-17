ЗСУ просунулися південніше звільненого селища Урожайне – Генштаб

Сили оборони України мають успіх у просуванні територіями південніше звільненого селища Урожайне, що на Донеччині.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Сили оборони продовжують контрнаступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

— У напрямку південніше Урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, — сказав речник.

Українські воїни б’ють по ворожих цілях із артилерії, ведуть контрбатарейну боротьбу.

Раніше бійці 35 окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського показали, як разом з побратимами 38 окремої бригади морської піхоти, а також за участі інших підрозділів Сил оборони звільняли Урожайне.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 540-й день. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.