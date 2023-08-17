ЗСУ просунулися південніше звільненого селища Урожайне – Генштаб
Сили оборони України мають успіх у просуванні територіями південніше звільненого селища Урожайне, що на Донеччині.
Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.
Сили оборони продовжують контрнаступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.
— У напрямку південніше Урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, — сказав речник.
Українські воїни б’ють по ворожих цілях із артилерії, ведуть контрбатарейну боротьбу.
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