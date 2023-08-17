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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ЗСУ просунулися південніше звільненого селища Урожайне – Генштаб

українські військові

Сили оборони України мають успіх у просуванні територіями південніше звільненого селища Урожайне, що на Донеччині.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Сили оборони продовжують контрнаступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

— У напрямку південніше Урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, — сказав речник.

Українські воїни б’ють по ворожих цілях із артилерії, ведуть контрбатарейну боротьбу.

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Раніше бійці 35 окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського показали, як разом з побратимами 38 окремої бригади морської піхоти, а також за участі інших підрозділів Сил оборони звільняли Урожайне.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 540-й день. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Генеральний штаб України, контрнаступ
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Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

Олег Корнієнко
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