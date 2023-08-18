Историк рассказал, почему на протяжении многих столетий россияне пытаются захватить Украину

Ко Дню Независимости Украины Факты ICTV пообщались с историком и военнослужащим ВСУ Александром Алферовым, потому что даже на 9-й год полномасштабной войны приходится опровергать главный российский нарратив, и объяснять: Украина не Россия, а украинцы и россияне — совершенно разные народы. Наша война за независимость длится более 3,5 века. Мы сосредоточимся на трех периодах: вторая половина XVII, начало XX и начало XXI веков.

Какие отличия украинцев и русских?

– Исторически и культурно — мы абсолютно разные с россиянами. Так же разные, как мы разные с поляками, с белорусами, румынами. Потому что именно наша инаковость диктует то, что мы отдельный этнос. И сколько бы нам не говорили с политических трибун, что мы имеем какое-то общее происхождение — это не является общим происхождением. Это манипуляция на очень банальном историческом фоне европейской истории.

Какие точки сближения украинцев и русских?

– В начале XI-XII вв. киевские князья начали завоевывать восточные земли.

Они строили там города, размещали русские (наши) гарнизоны, проводили там крещение — местные противились, им также дали, кроме религии, письмо и культуру. Они в XI-XII веках были нашей русской периферийной культурой. И они на основе христианства и православной веры приняли много вещей от нас.

XIII-XIV века московиты провели под властью Золотой Орды. И к духовной и материальной культуре, которую получили от Руси, они освоили новую ментальность — азиатскую, кочевую ментальность.

XIV-XV-XVI вв. — московские князья пытались продвинуться на запад и захватить земли современной Украины во время различных войн.

В XVII веке Богдан Хмельницкий на 6-й год войны с Речью Посполитой уже не имел сил и нуждался в маленькой паузе для их накопления. Он пошел на договор с московским царем, который в первые же часы его заключения продемонстрировал, что с московским царем ничего нельзя заключать, потому что это всегда не дипломатия, это всегда требования одной стороны. Переяславская Рада, как называют этот акт, она, сам договор был разорван московским царем.

Наше государство московиты так и не завоевали. Постепенно сокращая автономию Гетманщины, мы потеряли страну в 1782 году. Когда отменили полки и сотни, и должности старшинские.

Мы имели соглашения о совместной защите, военные соглашения. В то же время была таможенная граница между Гетманщиной и Московией (Россией) — до середины XVIII века.

Когда начали говорить о братских народах?

– О так называемом “объединении” народов в Российской империи начали активно говорить в XIX веке. Украину называли Юго-Западным краем.

Почему россияне хотят нас захватить и уничтожить?

– Им костью в горле стоит Киев — он должен быть или уничтожен, или их. Потому что это то наследство, о котором они говорят, но не могут физически держать в руках.

История имеет свои законы — все империи рано или поздно распадаются

Рано или поздно распадется и Российская Федерация. Потому что те народы, которые проживают на ее территории, а их там более 100, имеют свой язык, религию. идентичность, культуру, историю территорий, историю народа. Там есть ряд народов, которые имеют свою историю государственности, когда-то были покорены, и которые должны пройти этап восстановления своего государства.

Когда Украина победит — мы не можем себе позволить иметь рядом с собой ту же Российскую Федерацию. Но она и сама распадется под давлением внешних обстоятельств, под давлением нашей победы. Наша победа — это будет последний гвоздь в их гроб.

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