Історик розповів, чому протягом багатьох століть росіяни намагаються захопити Україну

До Дня Незалежності України Факти ICTV поспілкувалися з істориком та військовослужбовцем ЗСУ Олександром Алфьоровим, бо навіть на 9-й рік повномасштабної війни доводиться спростовувати головний російський наратив, і пояснювати: Україна не Росія, а українці й росіяни – абсолютно різні народи. Наша війна за незалежність триває понад 3,5 століття. Ми зосередимося на трьох періодах: друга половина XVII, початок XX і початок XXI століть.

Які відмінності українців і росіян?

– Історично та культурно – ми абсолютно різні з росіянами. Так само різні, як ми різні з поляками, з білорусами, румунами. Тому що саме наша іншість диктує те, що ми окремий етнос. І скільки б нам не говорили з політичних трибун, що ми маємо якесь спільне походження – це не є спільним походженням. Це є маніпуляція на дуже банальному історичному тлі європейської історії.

Які точки зближення українців і росіян?

На початку XI-XII ст. київські князі почали завойовувати східні землі.

Вони будували там міста, розміщували руські (наші) залоги, проводили там хрещення – місцеві противилися, їм також дали, окрім релігії, письмо та культуру. Вони в XI-XII століттях були нашою руською периферійною культурою. І вони на основі християнства і православної віри прийняли багато речей від нас.

XIII-XIV століття московити провели під владою Золотої Орди. І до духовної й матеріальної культури, яку здобули від Русі, вони отримали нову ментальність – азійську, кочову ментальність.

XIV-XV-XVI ст. – московські князі намагалися просунутися на захід і захопити землі сучасної України під час різних воєн.

У XVII столітті Богдан Хмельницький на 6-й рік війни з Річчю Посполитою вже не мав сил і потребував маленької паузи для їх накопичення. Він пішов на договір з московським царем, який у перші ж години його заключення продемонстрував, що з московським царем нічого не можна заключати, тому що це завжди не дипломатія. Це завжди вимоги однієї сторони. Переяславська Рада, як називають цей акт, вона, сам договір був розірваний московським царем.

Нашу державу московити так і не завоювали. Поступово скорочуючи автономію Гетьманщини, ми втратили країну у 1782 році. Коли скасували полки та сотні й посади старшинські.

Ми мали угоди про спільний захист, військові угоди. Водночас був митний кордон між Гетьманщиною і Московією (Росією) – до середини XVIII століття.

Коли почали говорити про братні народи?

– Про так зване “об’єднання” народів у Російській імперії почали активно говорити у ХІХ столітті. Україну називали Південно-Західним краєм.

Чому росіяни хочуть нас захопити й знищити?

– Їм кісткою в горлі стоїть Київ – він має бути або знищений, або їхній. Бо це той спадок, про який вони говорять, але не можуть фізично тримати в руках.

Історія має свої закони – всі імперії рано чи пізно розпадаються

Рано чи пізно розпадеться і Російська Федерація. Бо ті народи, які проживають на її території, а їх там понад 100, мають свою мову, релігію. ідентичність, культуру, історію територій, історію народу. Там є низка народів, які мають свою історію державності, колись були підкорені, і які мають пройти етап відновлення своєї держави.

Коли Україна переможе – ми не можемо собі дозволити мати поруч з собою ту саму Російську Федерацію. Але вона і сама розпадеться під тиском зовнішніх обставин, під тиском нашої перемоги. Наша перемога – це буде останній цвяшок у їхню труну.

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