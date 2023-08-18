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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

РФ должна полностью убраться из Украины: Госдеп США о победе в войне

Держдеп США,
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты придерживаются четкой позиции, что победой Украины в полномасштабной войне будет полный вывод российских войск с территории нашего государства.

Об этом заявил на брифинге заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател.

Он напомнил, что на следующей неделе, 24 августа, украинцы будут отмечать День Независимости. В этот же день исполнится полтора года с начала развязанной РФ полномасштабной войны.

– Это также будет второй День Независимости Украины с начала полномасштабной незаконной и неспровоцированной агрессии РФ… Поскольку мы приближаемся к отметке в 18 месяцев с начала российского полномасштабного вторжения, напомню слова президента Байдена, заявившего, что победа в войне в Украине будет, когда Россия полностью убралась из Украины, – подчеркнул Пател.

Он добавил, что США поддерживают усилия “по достижению справедливого и долговременного мира” в нашей стране. А это значит, что Украина есть и должна оставаться независимым, суверенным, демократическим и процветающим государством.

Пател напомнил, что, столкнувшись с невероятной жестокостью оккупантов, украинцы вдохновляют мир своим необычайным мужеством и преданностью свободе.

Он в очередной раз заверил, что официальный Вашингтон вместе с союзниками продолжит поддерживать Украину столько, сколько необходимо, чтобы украинцы могли противостоять агрессии РФ, а Киев получил “как можно более сильную позицию за столом переговоров, когда придет время”.

Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс оперативно одобрить дополнительное финансирование для Украины на $24,1 млрд. Соответствующий запрос внес Белый дом. Речь идет о помощи в военной, экономической и гуманитарной сферах.

14 августа США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на $200 млн.

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Источник: Госдеп США

Источник: Голос Америки
Война в Украине, Госсдеп США, Російська агресія, США
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