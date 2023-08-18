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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Смертельна ДТП на блокпосту: судді Тандиру продовжили запобіжний захід

Суддя на блокпосту збив насмерть нацгвардійця 26 травня 2023
Фото: ДБР

Печерський райсуд Києва на засіданні 18 серпня продовжив термін запобіжного заходу у вигляду арешту без визначення застави судді Олексію Тандиру, підозрюваному у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння на блокпосту у Києві, внаслідок чого загинув нацгвардієть Вадим Бондаренко.

Згідно з ухвалою суду, Тандир пробуде під вартою щонайменше до 9 вересня, повідомляє Київська міська прокуратура.

У ніч проти 26 травня голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандиа, перебуваючи за кермом автомобіля, здійснив наїзд на військовослужбовця Нацгвардії України . Від отриманих травм нацгвардієць загинув на місці.

За даними слідства, під час ДТП суддя перебував у стані алкогольного сп’яніння. За цим фактом йому оголошено про підозру (ч. 3 ст. 286-1 ККУ).

Наразі адвокатам судді відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення.

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ДТП на блокпосту в Києві

Джерело: Прокуратура Києва
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