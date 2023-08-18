Вражеским дронам не пройти! На что способна система для уничтожения БпЛА Cortex Typhon

Правительство Норвегии передаст Украине системы для уничтожения БпЛА Cortex Typhon C-UAS производства Kongsberg Defence & Aerospace. Норвежская оборонная компания заключила контракт на поставку вооружения украинским защитникам, сумма которого составляет 740 млн норвежских крон (около $71 млн).

Доставка вооружения финансируется через возглавляемый Великобританией Международный фонд для Украины (IFU), основным донором которого является Норвегия. Предполагается, что Украине поставят несколько систем CORTEX Typhon.

Что известно о Cortex Typhon и в чем их особенность, читайте в материале Фактов ICTV.

Cortex Typhon C-UAS: что это такое

Это относительно молодая система для борьбы с дронами. Она состоит из компонентов Teledyne Flir (прицельные средства) и норвежской компании Kongsberg (дистанционно управляемый модуль с пулеметом 12,7-мм), которые установлены на броневик.

С помощью этих систем можно будет отслеживать и уничтожать российские дроны, которые так досаждают украинцам.

Для Украины передадут системы Cortex Typhon на немецких машинах Dingo, которые украинские защитники уже хорошо знают.

По данным издания Defense Express, основой оружия Cortex Typhon является модуль от компании Kongsberg с оптико-прицельной системой от Teledyne Flir. Скорее всего, речь идет о модуле Protector RS4, который устанавливают на американские танки Abrams, бронетранспортеры Stryker, а также целый ряд других боевых машин (Patria, Piranha и т.д.).

Соответственно, основной боевой модуль системы уже проверен в боях и очень эффективен. Кроме того, Protector RS4 может быть вооружен тяжелым пулеметом M2 Browning, советским НСВ, или более легкими M240 или M249.

Благодаря тепловизионным камерам, лазерному дальномеру и цифровой системе управления огнем, которая вычисляет все погрешности, Cortex Typhon имеет высокую точность огня.

Система комплекса Cortex также имеет информационную боевую систему обмена информацией. Она позволяет объединять все сенсоры и средства поражения в единую систему для максимально эффективного использования.

Основное назначение системы: уничтожение дронов точным огнем из пулемета. И это очень хорошо для Украины, ведь такие характеристики делают систему потенциально массовым средством борьбы с дронами.

Для управления Cortex Typhon нужны только два оператора. Кроме того, эту мобильную систему можно легко развернуть или переместить в любой необходимый момент.

Как Cortex Typhon поможет Украине

Директор компании Kongsberg отмечает, что норвежские поставки значительно усилят украинский потенциал борьбы с беспилотниками и помогут защитить украинское население и инфраструктуру.

По мнению военного эксперта и аналитика Петра Черника, Cortex Typhon — сопутствующее оружие для военных действий, однако оно не переломит ход войны.

— Все такие системы очень необходимы Украине, однако такое оружие ход войны не переломит. Только две категории оружия переломают ход войны: дальнобойные баллистические ракеты в большом количестве и авиация (F-16 не менее одного полка). А все остальное — линейная, текущая тема. Cortex Typhon помогут бороться с дронами, но не сломают ход войны, — отмечает военный эксперт.

Фото: Kongsberg

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