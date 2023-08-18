Зеленский подписал закон, регламентирующий отбор судей Конституционного суда

В четверг, 17 августа, президент Владимир Зеленский подписал закон, который гарантирует “прозрачный, профессиональный и добропорядочный” отбор судей Конституционного Суда.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.

— Только что подписал один из ключевых законов, которые Украине необходимы для открытия переговоров с Евросоюзом о вступлении нашего государства. Открытие переговоров — уже в этом году. Закон, гарантирующий прозрачный, профессиональный и добропорядочный отбор судей Конституционного Суда, — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что наше государство стало еще на шаг ближе к вступлению в Европейский Союз.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 541-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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