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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Зеленський підписав закон, що регламентує відбір суддів Конституційного суду

Зеленський
Фото: Офіс президента

У четвер, 17 серпня, президент Володимир Зеленський підписав закон, який гарантує “прозорий, професійний і доброчесний” відбір суддів Конституційного Суду.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

– Щойно підписав один із ключових законів, які Україні необхідні для відкриття переговорів із Євросоюзом про вступ нашої держави. Відкриття переговорів – уже цього року. Закон, який гарантує прозорий, професійний і доброчесний відбір суддів Конституційного Суду, – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що наша держава стала ще на крок ближче до вступу у Європейський Союз.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 541-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини-онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Європейський Союз, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Конституційний суд, Російська агресія
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