Зеленський підписав закон, що регламентує відбір суддів Конституційного суду
У четвер, 17 серпня, президент Володимир Зеленський підписав закон, який гарантує “прозорий, професійний і доброчесний” відбір суддів Конституційного Суду.
Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.
– Щойно підписав один із ключових законів, які Україні необхідні для відкриття переговорів із Євросоюзом про вступ нашої держави. Відкриття переговорів – уже цього року. Закон, який гарантує прозорий, професійний і доброчесний відбір суддів Конституційного Суду, – сказав Зеленський.
Президент наголосив, що наша держава стала ще на крок ближче до вступу у Європейський Союз.
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