Марта Бондаренко, редактор ленты
Карта боевых действий на 19.08.2023 — ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте состоялось 36 боевых столкновений. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Карта боевых действий в Украине на 19.08.2023
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 542-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ, ISW
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Достижения есть каждый день: как украинские минометчики уничтожают врага на Востоке
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов