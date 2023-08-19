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Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Карта боевых действий на 19.08.2023 — ситуация на фронте

війна
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на фронте состоялось 36 боевых столкновений. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Карта боевых действий в Украине на 19.08.2023

Карта боевых действий Украины — где идут бои в Украине 19 августа 2023 года

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 542-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ, ISW
Война в Украине, Карта
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Достижения есть каждый день: как украинские минометчики уничтожают врага на Востоке

Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.

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