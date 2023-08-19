Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 19.08.2023 – ситуація на фронті
Протягом минулої доби на фронті відбулось 36 бойових зіткнень. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Карта бойових дій в Україні на 19.08.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 542-гу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео
Здобутки є щодня: як українські мінометники нищать ворога на Сході
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов