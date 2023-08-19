Карта бойових дій на 19.08.2023 – ситуація на фронті

Протягом минулої доби на фронті відбулось 36 бойових зіткнень. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Карта бойових дій в Україні на 19.08.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 542-гу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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