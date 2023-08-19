Клименко: Каховська ГЕС не підлягає відновленню, тепер головна загроза – довкола ЗАЕС

Зруйнована окупантами Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню, тож зараз найголовніша загроза для України та світу – довкола Запорізької атомної електростанції.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на зустрічі з представниками іноземних дипломатичних установ щодо побудови системи реалізації формули миру.

– Внаслідок теракту зруйновано 11 прольотів верхньої частини греблі із 28. 3 машинної зали ГЕС стався витік 150 тонн мастила. Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню, – наголосив глава МВС.

За його словами, до зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів у Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях, загинули 34 людини, 28 – травмовано, безвісти зниклими вважаються 39.

Він подякував країнам-партнерам за допомогу на загальну суму 136 млн грн, а також передане обладнання, яке допомогло в ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.

До речі, восьмий пункт української формули миру передбачає притягнення РФ до відповідальності за цей злочин.

Джерело : МВС

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