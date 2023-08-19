Клименко: Каховська ГЕС не підлягає відновленню, тепер головна загроза – довкола ЗАЕС
Зруйнована окупантами Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню, тож зараз найголовніша загроза для України та світу – довкола Запорізької атомної електростанції.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на зустрічі з представниками іноземних дипломатичних установ щодо побудови системи реалізації формули миру.
– Внаслідок теракту зруйновано 11 прольотів верхньої частини греблі із 28. 3 машинної зали ГЕС стався витік 150 тонн мастила. Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню, – наголосив глава МВС.
За його словами, до зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів у Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях, загинули 34 людини, 28 – травмовано, безвісти зниклими вважаються 39.
Він подякував країнам-партнерам за допомогу на загальну суму 136 млн грн, а також передане обладнання, яке допомогло в ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.
До речі, восьмий пункт української формули миру передбачає притягнення РФ до відповідальності за цей злочин.
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов