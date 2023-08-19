Там обычные дома, городской театр: Зеленский выразил соболезнования родным пострадавших в Чернигове

Россия нанесла ракетный удар по светлому Чернигову, когда на улице и в городском театре находилось очень много людей. Среди раненых есть дети и родители.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-брифинга в Швеции. Он выразил соболезнования всем людям, которые потеряли родных и близких в результате российского террористического удара по Чернигову. 19-21 августа объявлено днями траура.

— Хочу сказать несколько слов о нашем Чернигове. Светлый украинский город. Россия нанесла ракетный удар прямо по центральной площади города. Там, где расположены обычные дома, городской театр. В городском театре и на улице было очень много людей. Среди раненых есть дети, которые просто гуляли на площади со своими родителями. На данный момент известно о семи погибших, среди них есть ребенок, ему было шесть лет. Мама — в тяжелом состоянии в реанимации. Я хотел бы выразить свои соболезнования тем, кто потерял родных и близких от этого российского террористического удара, — отметил глава государства.

По последним данным, из-за ракетного удара по Чернигову пострадало 117 людей, из которых семь человек погибло. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Чернигова, секретарь городского совета Александр Ломако со ссылкой на информацию по состоянию на 15:25.

По его словам, что из-за террористической атаки Российской Федерации на Чернигов 19-21 августа объявлено днями траура.

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