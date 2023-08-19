Там звичайні будинки, міський театр: Зеленський висловив співчуття рідним постраждалих у Чернігові

Росія завдала ракетного удару по світлому Чернігову, коли на вулиці та у міському театрі перебувало дуже багато людей. Серед поранених є діти та батьки.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час пресбрифінгу в Швеції. Він висловив співчуття всім людям, які втратили рідних і близьких внаслідок російського терористичного удару по Чернігову. 19-21 серпня оголошено днями жалоби.

– Хочу сказати декілька слів про наш Чернігів. Світле українське місто. Росія завдала ракетного удару просто по центральній площі міста. Там, де розташовані звичайні будинки, міський театр. У міському театрі та на вулиці було дуже багато людей. Серед поранених є діти, які просто гуляли на площі зі своїми батьками. На цей час відомо про сімох загиблих, серед них є дитина, їй було шість років. Мама – у важкому стані в реанімації. Я хотів би висловити свої співчуття тим, хто втратив рідних і близьких від цього російського терористичного удару, – зазначив глава держава.

За останніми даними, через ракетний удар по Чернігову постраждало 117 людей, з яких семеро осіб загинуло. Про це повідомив виконувач обов‘язків мера Чернігова, секретар міської ради Олександр Ломако з посиланням на інформацію станом на 15:25.

За його словами, що через терористичну атаку Російської Федерації на Чернігів 19-21 серпня оголошено днями жалоби.

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