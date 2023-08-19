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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Усиление ВСУ на земле и в небе: Зеленский вместе с первой леди прибыли в Швецию

Усиление ВСУ на земле и в небе: Зеленский вместе с первой леди прибыли в Швецию

В субботу, 19 августа, президент Украины Владимир Зеленский совершает рабочий визит в Швецию. Главу государства сопровождает первая леди Елена Зеленская.

По словам президента, в ходе визита запланирован ряд встреч: с королем Швеции Карлом XVI, королевой Сильвией, премьером страны Ульфом Кристерссоном, спикером Андреасом Норленом и председателями парламентских партий.

Будет обсуждаться помощь украинской армии, двустороннее сотрудничество, в частности в оборонно-промышленном комплексе, перспективы вступления Украины в Евросоюз.

– Широкие украинско-шведские переговоры. Лично поблагодарю Швецию за поддержку нашей борьбы за свободу и независимость. Наша первоочередная задача – усиление украинских воинов на земле и в небе, развитие двустороннего сотрудничества, в частности, в ОПК, европейская интеграция Украины и общая безопасность в евроатлантическом пространстве, — подчеркнул Зеленский.

Он выразил полную поддержку Швеции на пути вступления в НАТО.

Президент выразил уверенность, что вместе страны-союзницы гарантируют надежный мир во всем балто-черноморско-азовском регионе.

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