Когда в Украине спадет жара – дата
Во вторник, 22 августа, в Украине снизится температура — ночью будет 15-20°, днем 24-29°.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Так, на Закарпатье, в центральных и восточных областях ожидается 27-32°; на юге страны — ночью 18-23°, днем — 30-35°.
22 августа в большинстве областей Украине осадков не прогнозируется, кратковременные дожди пройдут только в Карпатах, на Прикарпатье и северо-востоке страны. Там ожидается северо-западный ветер, 5-10 м/с.
В Киеве также осадков не будет. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 27-29°.
В среду, 23 августа, будет без осадков, лишь в Карпатском регионе ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 12-17°, днем 24-29°, на Закарпатье и Прикарпатье до 31°; в южной части страны ночью 16-21°, на побережье морей до 23°, днем 28-33°.
В Киеве 23 августа также без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 26-28°.
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов