Когда в Украине спадет жара – дата

Во вторник, 22 августа, в Украине снизится температура — ночью будет 15-20°, днем 24-29°.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Так, на Закарпатье, в центральных и восточных областях ожидается 27-32°; на юге страны — ночью 18-23°, днем — 30-35°.

22 августа в большинстве областей Украине осадков не прогнозируется, кратковременные дожди пройдут только в Карпатах, на Прикарпатье и северо-востоке страны. Там ожидается северо-западный ветер, 5-10 м/с.

В Киеве также осадков не будет. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 27-29°.

В среду, 23 августа, будет без осадков, лишь в Карпатском регионе ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, днем 24-29°, на Закарпатье и Прикарпатье до 31°; в южной части страны ночью 16-21°, на побережье морей до 23°, днем 28-33°.

В Киеве 23 августа также без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 26-28°.

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