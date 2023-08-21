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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Коли в Україні спаде спека – дата

спека
Фото: Pixabay

У вівторок, 22 серпня, в Україні знизиться температура – вночі буде 15-20°, вдень 24-29°.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Так, на Закарпатті, в центральних і східних областях очікується 27-32°; на півдні країни – вночі 18-23°, вдень – 30-35°.

22 серпня в більшості областей України опадів не прогнозується, короткочасні дощі пройдуть лише у Карпатах, на Прикарпатті та північному сході країни. Там очікується північно-західний вітер, 5-10 м/с.

У Києві також опадів не буде. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 27-29°.

Коли в Україні спаде спека – дата

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Коли в Україні спаде спека – дата

У середу, 23 серпня, буде без опадів, лише в Карпатському регіоні очікуються короткочасні дощі з грозами. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°, на Закарпатті та Прикарпатті до 31°; у південній частині країни вночі 16-21°, на узбережжі морів до 23°, вдень 28-33°.

У Києві 23 серпня також без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.

Коли в Україні спаде спека – дата

Погода в Киеве, Погода в Україні, Спека, Укргідрометцентр
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