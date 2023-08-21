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Открываем сметы объектов, которые строятся за государственные средства — министр Александр Кубраков

Олександр Кубраков

В Украине стартовало обновление функционала публикации сведений сметной документации.

Отныне на портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства есть возможность загрузки объектных и локальных смет.

В Украине открывают сметы объектов, строящихся за государственные или публичные средства. Об этом на странице в сети Facebook сообщил вице-премьер по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

— На портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕДЕССБ) появился обновленный функционал публикации сведений сметной документации. Это означает, что с сегодняшнего дня, загружая в систему проект строительства, вместе с ним обязательно будет детализирована сметная стоимость, поскольку добавлена автоматическая проверка на обязательность загрузки в составе сметной документации объектных и локальных смет. Раньше в системе можно было увидеть лишь общую стоимость, — рассказал Александр Кубраков.

По его словам, ознакомиться со сведениями, в частности, с файлами сметы в формате PDF и в машиночитаемом формате (при наличии) можно будет в соответствующем разделе по ссылке.

— Открытый доступ к таким данным обеспечивает возможность общественности и любым заинтересованным лицам осуществлять проверки расходов публичных средств на строительство. Хочу сказать, что это не просто еще один шаг к прозрачности в строительной сфере – это наша системная и последовательная позиция относительно абсолютной открытости процесса восстановления. Спасибо за сотрудничество Министерству цифровой трансформации и нашим партнерам USAID/UK aid проекта Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS, — сообщил Александр Кубраков.

Ранее сообщалось, что совместными усилиями государства и партнеров удалось привлечь 22 млрд грн на финансирование местных и региональных проектов восстановления.

Министр Александр Кубраков рассказал местным властям об имеющихся источниках финансирования проектов восстановления.

Среди них — Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии (Фонд ликвидации), а также три программы при поддержке Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

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Будівництво, Александр Кубраков
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