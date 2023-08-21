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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Відкриваємо кошториси об’єктів, що будуються за державні кошти – міністр Олександр Кубраков

Олександр Кубраков

В Україні стартувало оновлення функціоналу публікації відомостей кошторисної документації.

Відтепер на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва є можливість завантаження об’єктних та локальних кошторисів.

В Україні відкривають кошториси обʼєктів, що будуються за державні чи публічні кошти. Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

– На порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) з’явився оновлений функціонал публікації відомостей кошторисної документації. Це означає, що від сьогодні, завантажуючи в систему проєкт будівництва, разом з ним обовʼязково буде деталізована кошторисна вартість, оскільки додано автоматичну перевірку на обов’язковість завантаження у складі кошторисної документації об’єктних та локальних кошторисів. Раніше в системі можна було побачити лише загальну вартість, – розповів Олександр Кубраков.

За його словами, ознайомитись із відомостями, зокрема, з файлами кошторису в форматі PDF та в машиночитному форматі (за наявності) можна буде у відповідному розділі за посиланням.

– Відкритий доступ до таких даних забезпечує можливість громадськості та будь-яким зацікавленим особам здійснювати перевірки витрат публічних коштів на будівництво. Хочу сказати, що це не просто ще один крок до прозорості в будівельній сфері – це наша системна і послідовна позиція щодо абсолютної відкритості процесу відновлення. Дякую за співпрацю Міністерству цифрової трансформації та нашим партнерам USAID/UK aid проєкту Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS, – повідомив Олександр Кубраков.

Раніше повідомлялось, що спільними зусиллями держави та партнерів вдалося залучити 22 млрд грн на фінансування місцевих та регіональних проєктів відновлення.

Міністр Олександр Кубраков розповів представникам місцевої влади про наявні джерела фінансування проєктів відновлення.

Серед них – Фонд ліквідації наслідків збройної агресії (Фонд ліквідації), а також три програми за підтримки Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

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