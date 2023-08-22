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Малиновская Ангелина, редактор ленты

6-7 месяцев — это минимум: Резников о сроках подготовки украинских экипажей для F-16

винищувач F-16
Фото: Unsplash

Украинские пилоты продемонстрировали готовность овладеть F-16 за 6 месяцев, однако относительно техников и инженеров пока нет точных сроков.

Об этом на Международном ветеранском форуме заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

— Нужно говорить о подготовке инфраструктуры для того, чтобы мы могли их (истребители, — Ред.) обслуживать, и они могли выполнять боевые задачи. А это означает подготовку не только пилотов, но и инженеров, техников, людей, которые планируют операции. Это серьезный комплекс задач: это несколько сотен людей, которых мы должны научить для первых “птичек” в украинском небе, — сказал он.

Резников отметил, что объективно, без завышенных ожиданий на подготовку украинских экипажей для F-16 понадобится 6-7 месяцев.

— Это минимальный срок, который необходимо сознательно оценивать, но если он будет несколько больше, то не разочаровываться. Пилоты наши продемонстрировали, что будут готовы за 6 месяцев, а вот техники и инженеры — мы пока не знаем, очень сложные системы обслуживания и ремонта, — сказал он.

В то же время министр выразил уверенность в таланте украинских специалистов, которые в короткие сроки освоили предыдущее вооружение от партнеров.

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6-7 месяцев — это минимум: Резников о сроках подготовки украинских экипажей для F-16

Война в Украине, Военная техника, Истребитель F-16, Истребители для Украины, Алексей Резников
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