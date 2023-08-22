ВСУ добились тактических успехов в районе Работино и Кременной — ISW

На протяжении 20-21 августа Силы обороны Украины добились тактически значимых успехов в районе Работино Запорожской области и к востоку от этого села, а также продолжали контрнаступление на административной границе Донецкой и Запорожской областей.

Об этом заявляют аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Согласно геолокационным кадрам, ВСУ достигли центральной части Работино и прорвали часть российских оборонительных сооружений к югу от Малой Токмачки. Оккупационные войска пытались вернуть себе позиции, атакуя украинцев, но без успеха.

Бои в Работино продолжаются.

Один из российских военкоров сообщил, что ВСУ захватили некоторые позиции на участке передовых оборонительных рубежей на линии Работино — Вербовое. Российские войска отступили с некоторых позиций в районе села Вербовое.

По оценкам ISW, контрнаступление на Работино позволит украинским войскам миновать наиболее плотные российские минные поля.

Также украинские войска продвинулись на Бахмутском и Кременском направлениях и продолжают контрнаступательные операции к югу и юго-востоку от Великой Новоселки.

Глава администрации города Северодонецка Андрей Власенко сообщил, что ВСУ добились успехов к югу от Кременной, ведя активную мобильную оборону.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 545-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: 22 ОМБр ВСУ

Источник : ISW

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